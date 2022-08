Everywhere, l’anti GTA 6 si mostra alla Opening Night Live

In occasione della Opening Night Live della gamescom 2022, Leslie Benzies – papà di GTA – ha mostrato il primo trailer di Everywhere.

«Un mondo in cui puoi fare qualsiasi cosa», hanno spiegato gli sviluppatori, i quali hanno sottolineato che è il gioco più ambizioso di sempre.

Adam Whiting, assistant game director, ha spiegato che «l’ambizione e le dimensioni del gioco sono mai visti prima, perché vogliamo creare un mondo intero tutto nuovo», un posto dove a quanto pare potremmo anche incontrare i nostri amici, una sorta di metaverso.

«Vogliamo che i giocatori lo abbiano per le mani il prima possibile» sottolinea l’assistant game director. «Non volevamo creare un gioco normale, un mondo che non sia solo un posto dove giocare ma anche un luogo dove condividere esperienze con altre persone, creandone sempre di nuove.»

I lavori sul gioco sono in corso da cinque anni e il team è molto entusiasta di vederci scoprirne i dettagli. Everywhere è al momento previsto per il 2023, sebbene manchi una data di uscita più precisa.

Se volete recuperare tutte le notizie e i trailer della ONL di Gamescom 2022 che si sta tenendo in questi minuti seguite il nostro live recap.

