Euronics Tecno Show, tanti prodotti tech con sconti sino al 25%

La nota catena Euronics ha lanciato l’interessante promozione “Tecno Show” che permette di acquistare tantissimi prodotti tecnologici a prezzi imperdibili fino al 2 giugno! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare il notebook LG Gram, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.399€, rispetto ai 1.799€ usuali di listino, per un risparmio reale di 400€.

Il notebook LG Gram è animato da un potente processore Intel Core i7-1065G7 di decima generazione con una frequenza di clock base pari a 1,30GHz in grado di spingersi sino a 3,90GHz in modalità Boost. La CPU è abbinata a 16GB di RAM DDR4-3200, mentre l’archiviazione dei vostri dati avverrà su un velocissimo SSD NVMe da 512GB. Il display integrato, da 15,6” a risoluzione FullHD realizzato con tecnologia IPS, assicura una riproduzione dei colori fedele alla realtà e ampi angoli di visione.

La leggerezza e potenza di LG Gram lo renderà il compagno ideale per i momenti di studio e lavoro da avere sempre con voi. Infatti, la batteria integrata da 80Wh vi garantirà un’autonomia fino a 17 ore in base agli applicativi utilizzati, consentendovi di non cercare una presa di corrente per ricaricarlo per l’intera giornata.

Inoltre, la tastiera, dotata di tasti ben spaziati e retroilluminazione, vi permetterà di digitare testi in qualsiasi condizione di luce con un comfort totale La connettività è garantita dalla presenza di molteplici porte ai lati del laptop, quali una porta USB 2.0, un’uscita HDMI, tre porte USB 3.1 Gen1 Type-C, il classico jack combo da 3,5 mm per cuffie e microfono ed un lettore di schede SD.

