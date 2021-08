L’erede dei classici Resident Evil è vicino (e lo potete provare gratis su PS5)

Su SpazioGames lo abbiamo adocchiato subito, visto che si tratta di un nuovo survival horror classico con inquadrature fisse: stiamo parlando di Tormented Souls, in uscita su PS5, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch, oltre che su PS4 e Xbox One

Il gioco eredita lo stile dei primissimi Resident Evil (senza nulla togliere al più recente e apprezzato Village, ovviamente).

A differenza di un gioco come Outbreak Endless Nightmares l’idea di base è proprio quella di riproporre un gioco classico come i primi Silent Hill o Alone in the Dark.

Già nel recente video di 20 minuti ci eravamo fatti un’idea sommaria della bontà del gioco, sebbene ora è arrivata una sorpresa.

Ora, è stato confermato con un nuovo trailer (visionabile poco sopra) che Tormented Souls uscirà anche su PlayStation 5 il 27 agosto prossimo.

La versione PS4 recentemente rinnovata verrà lanciata in un secondo momento, come confermato anche da PlayStationLifestyle.

Per coloro che vogliono provare il gioco, sappiate che è da ora disponibile una demo gratuita con 40 minuti circa di gioco, sia su console che su PC.

Tormented Souls verrà lanciato sia in versione fisica che digitale (quest’ultima sarà proposta al prezzo di 19,99 euro).

Il gioco ci metterà nei panni di Caroline Walker, una ragazza che ha deciso di indagare sulla scomparsa di due gemelle.

Nel bel mezzo della ricerca si ritroverà all’interno di una vasca da bagno, senza vestiti, attaccata a dell’attrezzatura medica fatiscente.

La protagonista dovrà dunque lottare per la sopravvivenza, cercando di svelare il mistero della villa abbandonata.

Sempre parlando di horror “classici”, avete letto anche che il papà di Silent Hill sta lavorando ad un suo nuovo gioco, il quale promette di essere davvero «terrificante»?

Ma non solo: anche Bloober Team, autori di The Medium, sarebbero attualmente al lavoro su altri tre nuovi horror.

Infine, avete letto del brutto scivolone di Blue Box Game Studios e del loro Abandoned, il misterioso horror previsto su PS5?