Epic regala gratis l’oggetto più raro di tutti in Fortnite, poi ritratta

Fortnite continua la sua inarrestabile avanzata: il fenomeno mondiale non accenna a lasciare il trono.

Negli ultimi tempi infatti il fortunatissimo battle royale di Epic Games ha accolto tra le sue fila sempre più personaggi unici provenienti dai più disparati franchise, da Resident Evil a Dune fino ad arrivare all’universo Marvel.

Uno degli ultimi annunci tra l’altro ha visto arrivare su Fortnite uno dei personaggi più amati del mondo dei manga.

Senza parlare di un altro grandissimo crossover con uno dei titoli più giocati degli ultimi anni.

Ma Fortnite non smette di far parlare di sé e si è reso protagonista nelle ultime ore di una vicenda alquanto bizzarra.

Qualche giorno fa infatti alcuni giocatori si sono trovati inspiegabilmente in possesso dell’Ascia dei Campioni, uno degli oggetti più rari del gioco.

Sfortunatamente però il ricercatissimo oggetto è stato tolto agli utenti dagli sviluppatori stessi, i quali hanno giustificato la cosa bollandola come un «grande sbaglio».

Via Kotaku apprendiamo infatti che il team di sviluppo ha subito rimediato all’errore scusandosi tramite un post su Twitter:

Oops

We'll be revoking the Axe of Champions from all Grand Royale qualified players and granting it back to just the FNCS seasonal winners from this year until Grand Royale has finished.

— Fortnite Competitive (@FNCompetitive) November 10, 2021