Epic Games Store, ecco il terzo gioco gratis!

Un gioco gratis al giorno è la nuova e sorprendente iniziativa dell’Epic Games Store, per un totale di quindici giorni (tradotti in quindici giochi gratuiti).

La prima proposta è stata Cities Skylines, il noto city-builder disponibile gratis giovedì, mentre il secondo è stato l’altrettanto ottimo Oddworld New ‘n’ Tasty, venduto di base al prezzo di 15,99 euro.

Ora è invece il turno di The Long Dark, survival sviluppato da Hinterland Studio e pubblicato in versione alpha nel 2014 su Steam (e per Xbox One dal 2015), proposto in forma assolutamente gratuita senza alcuna spesa aggiuntiva o costo per il download.

Come riscattare i giochi gratis su Epic Games Store

Sul vostro browser si aprirà una comoda finestra che riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il quale ammonterà ovviamente a zero euro. Fatto ciò vi basterà premere il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e subito dopo “accetta” per completare il riscatto (associando per sempre il gioco al vostro profilo, come fosso un normalissimo acquisto).

In sintesi, ecco la procedura completa:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.