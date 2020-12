Epic Games Store: disponibile il primo gioco gratis di Natale, ecco cos’è

Epic Games Store ha pubblicato il primo gioco gratis di Natale, in una promozione che andrà avanti per i prossimi 15 giorni.

Si tratta del secondo anno consecutivo in cui il negozio dei creatori di Fortnite si cimentano in un’iniziativa del genere e le aspettative, come testimoniato da alcuni fake che circolano in rete, sono elevatissime.

Oggi alle ore 17:00, consueto orario per la presentazione dei giochi gratuiti del negozio online, è arrivata la conferma della prima scelta.

Fino a pochi istanti fa i giocatori hanno potuto ottenere gratuitamente due big di casa Obsidian Entertainment, che speriamo siate riusciti a riscattare per tempo.

Stavolta è invece toccata a Cities Skylines, un approccio moderno alla classica simulazione di città per tutti i fan dei gestionali.

Il gioco rimarrà disponibile per le prossime 24 ore, prima di venire sostituito da una new entry al giorno fino al 31 dicembre.

Come riscattare i giochi gratis

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.