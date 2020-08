Epic Games Store svela i nuovi giochi gratis: ecco come averli

Epic Games Store ha svelato i nuovi giochi gratis che saranno disponibili per PC a partire da oggi fino alla prossima settimana, precisamente sino a giovedì 27 agosto.

I giochi gratis di questa settimana sono due, e includono:

Enter the Gungeon

God’s Trigger

Enter the Gungeon è un dungeon crawler caratterizzato da tremendi scontri a fuoco in cui una banda di disadattati tenta di redimersi sparando, saccheggiando e mettendo a ferro e fuoco tutto ciò che incontra sul suo cammino per mettere le mani sul leggendario tesoro del gungeon.

God’s Trigger è tutt’altro che meno violento: è un power fantasy in cui dovrete massacrare i nemici con rapidità e precisione in uno spettacolare tripudio di sangue ed esplosioni.

La scorsa settimana era toccata alla Alto Collection e Remnant: From the Ashes, ma la rotazione incessante sullo store di Epic Games li ha resi già non più disponibili.

Come ottenere i giochi gratis di Epic Games Store

Ecco gli step che dovrete seguire per riscattare il titolo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

Non si tratta dei soli titoli gratis rivelati da Epic Games Store: la prossima settimana e fino al 3 settembre toccherà infatti alla prima stagione completa di Hitman e Shadowrun Collection.

Hitman include tutte le ambientazioni e gli episodi della prima stagione: Prologo, Parigi, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado e Hokkaidō.

Shadowrun Collection include Shadowrun Returns (gioco base), Shadowrun Dragonfall – Director’s Cut (gioco base) e Shadowrun Hong Kong – Extended Edition (gioco base).