Epic Games Store svela i nuovi giochi gratis: ecco come averli

Epic Games Store ha presentato com’è tradizione i nuovi giochi gratis da riscattare e tenere per sempre su PC.

La scorsa settimana era toccata a RollerCoaster Tycoon 3, mentre questa settimana abbiamo una selezione più particolare.

Il gioco di oggi è Pikuniku, un’avventura indie casual firmata Devolver Digital in cui dovremo aiutare «strani personaggi a superare avversità, scoprire una cospirazione dello stato profondo e dare il via a una mini-rivoluzione divertente».

Pikuniku è disponibile da oggi fino al prossimo 8 ottobre alle ore 17:00, quando sarà sostituito da altre due scelte del catalogo di Epic Games Store.

Queste sono:

Dal direttore artistico di Journey e Flower, Abzu è un’avventura subacquea che vi permette di esplorare fondali da sogno.

Ve ne abbiamo parlato recentemente nella nostra recensione della versione per Nintendo Switch: un gioco assolutamente particolare e piacevole da respirare (nonostante sia ambientato sott’acqua).

Rising Storm 2: Vietnam è invece un’interpretazione del Vietnam della serie Red Orchestra, con partite multigiocatore a 64 giocatori, oltre 20 mappe, esercito e marines degli Stati Uniti, esercito popolare vietnamita, Viet Cong, forze australiane e forze dell’esercito della Repubblica del Vietnam, oltre 50 armi, e tanto altro ancora.

Come avere i giochi gratis di Epic Games Store

Per riscattare questi giochi non è necessario avere nessun abbonamento attivo. Vi basta, semplicemente, avere un vostro account registrato su Epic Games Store e seguire la procedura che vi indichiamo di seguito.

Per riscattare i giochi gratis su Epic Games Store dovete semplicemente accedere alla pagina dedicata. Una volta fatto, e fatto login con il vostro profilo (potete crearne uno gratuitamente), provvedete a premere sul tasto “ottieni”. La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.