Epic Games Store, nuovo regalo: ecco un altro gioco gratis per voi!

Come ormai ci ha abituato da qualche mese, Epic Games Store non si risparmia e ci propone anche oggi un nuovo gioco gratis da riscattare senza spendere nemmeno un centesimo. Continua, così, la strategia aggressiva del negozio digitale di Tim Sweeney e compagni, che vuole diventare un’alternativa a Steam per spingere Valve a ridurre quel 30% che trattiene dagli incassi dei giochi che vende sulla sua piattaforma, laddove Epic si limita al 12%.

Al di là delle questioni da dietro le quinte, a partire da oggi Epic Games Store vi regala RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition: normalmente venduto a 19,99€, il gioco vi permette di costruire il vostro parco divertimenti dei sogni all’interno di una simulazione che si divide tra attrazioni e montagne russe. Il vostro parco sarà personalizzabile, in modo che possa esprimere la vostra unicità, e potrete gestirlo con intelligenza per raggiungere l’apice del successo.

Potete trovare il gioco gratis al link che vi proponiamo di seguito, con annessa la guida su come procedere per averlo e aggiungerlo alla vostra biblioteca di Epic Games. Una volta fatto, rimarrà vostro come se lo aveste acquistato regolarmente.

Come avere il gioco gratis su Epic Games Store

Per riscattare questi giochi non è necessario avere nessun abbonamento attivo. Vi basta, semplicemente, avere un vostro account registrato su Epic Games Store e seguire la procedura che vi indichiamo di seguito.

Per riscattare i giochi gratis su Epic Games Store dovete semplicemente accedere alla pagina dedicata. Una volta fatto, e fatto login con il vostro profilo (potete crearne uno gratuitamente), provvedete a premere sul tasto “ottieni”. La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

