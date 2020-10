Epic Games Store, disponibili i giochi gratis di ottobre: ecco come scaricarli

Epic Games Store ha da poco rilasciato i giochi gratis del mese di ottobre. Dalle 17:00 dell’8 ottobre 2020, possiamo scaricare tramite i link download Abzu e Rising Storm 2 Vietnam.

Entrambi i titoli saranno disponibili per sette giorni agli indirizzi che trovate poco più in basso:

Riscattare i due giochi gratis è facilissimo: dovete semplicemente accedere alla pagina dedicata, effettuare il login con il vostro profilo personale oppure creandone uno gratuitamente, premere sul tasto “ottieni” e far partire il download.

Premendo il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto, lo scaricamento del gioco selezionato partirà in forma assolutamente gratuita.

Dal direttore artistico di Journey e Flower, vi abbiamo parlato di Abzu nella nostra recensione della versione per Nintendo Switch. Ecco, poco sotto, la descrizione ufficiale del gioco:

Immergiti in un vibrante mondo oceanico ricco di mistero e pullulante di colore e vita. Esegui acrobazie fluide nei panni del Sub usando gli intuitivi controlli per il nuoto. Scopri centinaia di specie uniche ispirate a creature reali e crea una potente connessione con l’abbondante vita marina. Interagisci con banchi di migliaia di pesci che si rapportano proceduralmente ai loro simili, a te e ai predatori. Goditi epici paesaggi marini ed esplora ecosistemi acquatici modellati con dettagli senza precedenti. Avventurati nel cuore dell’oceano, dove antichi segreti giacciono dimenticati. Ma attenzione: negli abissi si nascondono terribili pericoli. “ABZÛ” è ispirato ad antiche mitologie: AB, significa “acqua”, mentre ZÛ significa “conoscere”. ABZÛ è l’oceano della saggezza.

Di seguito, invece, la descrizione ufficiale di Rising Storm 2: Vietnam: «Interpretazione del Vietnam della serie Red Orchestra: partite multigiocatore a 64 giocatori, oltre 20 mappe, esercito e marines degli Stati Uniti, esercito popolare vietnamita, Viet Cong, forze australiane e forze dell’esercito della Repubblica del Vietnam, oltre 50 armi, 4 elicotteri pilotabili, mine, trappole e tunnel.» Il gioco è sviluppato da Antimatter Games e Tripwire Interactive.

Infine, è stato confermato che Amnesia: A Machine for Pigs e Kingdom New Lands saranno i giochi che saranno resi a disposizione gratuitamente nei prossimi giorni.