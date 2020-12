Epic Games Store, ecco il quarto gioco gratis!

Continua l’iniziativa di Epic Games Store per le festività natalizie, che vi permetterà di portare a casa un totale di quindici giochi gratis, un giorno dopo l’altro, offerti direttamente dalla compagnia proprietaria di Fortnite. Dopo le proposte dei giorni scorsi siamo arrivati al quarto gioco del pacchetto, che è stato svelato essere Defense Grid: The Awakening, normalmente prezzato 7,99€.

Potete accedere a questa pagina per riscattarlo subito, prima che venga sostituito da un altro alle ore 17.00 di domani. Se non sapete come fare, seguite le indicazioni che vi proponiamo di seguito.

Epic Games Store regalerà 15 giochi a tutti coloro che vorranno averli

Come avere i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.