Epic Games Store: ecco come ottenere i buoni illimitati da 10 euro

Epic Games Store ha messo a disposizione dei giocatori il nuovo titolo gratuito, disponibile per un’intera settimana a partire da oggi: stiamo parlando di Cities Skylines, scaricabile fino alle 16.59 di giovedì prossimo, 24 dicembre.

A quanto pare, però, le sorprese non sono finite: lo store ha messo a disposizione dell’utenza un ulteriore buono di 10€ di sconto sull’acquisto di un gioco. Ma non è tutto: una volta ottenuto e utilizzato il primo omaggio, verranno resi disponibili altri 10€ di sconto fino alla fine della promozione, creando così una catena di offerte davvero niente male.

Per poter mettere le mani sul coupon da riscattare basterà cliccare su “Ottieni il tuo buono Epic”, dopodiché si potrà applicarlo a qualsiasi gioco dal costo superiore a 14,99 euro. L’ulteriore sconto di pari valore potrà essere speso seguendo le medesime condizioni di acquisto (fino al termine della promozione).

Attenzione, però: come scritto poco sopra, il costo del gioco deve essere almeno di 14,99 e non potranno essere utilizzati sconti su prenotazioni, DLC o pass stagionali, bensì solo ed esclusivamente per l’acquisto di un gioco completo.

L’offerta durerà a partire da oggi e per tutta la durata dell’evento Epic Games Store Holiday Sale, ossia fino al 7 gennaio del prossimo anno.

Ricordiamo in ogni caso che i due giochi gratis dell’Epic Games Store del 10 dicembre 2020, entrambi sviluppati da Obsidian Entertainment, sono stati Pillars of Eternity e Tyranny, disponibili fino alle 16.59 di oggi, 17 dicembre (e quindi non più disponibili).

Epic Games Store è il negozio di videogiochi digitali per PC, gestito direttamente da Epic Games. Lanciato ufficialmente durante il mese di dicembre del 2018, questi permette di scaricare i videogiochi e contenuti di vario tipo, diventando in breve tempo un nuovo punto di riferimento per quanto riguarda gli store online.