Epic Games Store, disponibile il settimo gioco gratis!

È tempo del settimo gioco gratis su Epic Games Store, con la campagna che vi permette di avere quindici giochi gratuiti che è ormai arrivata a metà del suo cammino. A partire dalle ore 17.00 di oggi è stato lanciato infatti Tropico 5, il titolo in cui dovete controllare la vostra allegra dittatura nel modo migliore possibile – lasciamo a voi l’interpretazione di cosa questo significhi. Normalmente, Tropico 5 viene venduto a 19,99€.

Potete già procedere a riscattare e scaricare il gioco, senza spendere nemmeno un centesimo, a questo indirizzo. Se non lo avete mai fatto prima, seguite la nostra procedura passo passo al paragrafo seguente.

Come avere i giochi gratis su Epic Games Store

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, che ammonterà a 0€. Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.