Embracer Group acquista nuove compagnie, tra cui gli sviluppatori di Metro Exodus

Embracer Group, proprietario di THQ Nordic, ha annunciato l’acquisizione di ben otto nuovi studi: 4A Games, DECA Games, New World Interactive, Palindrome Interactive, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games e Vermila Studios.

Tra questi, sicuramente il più famoso è 4A Games, creatore del franchise Metro e partner di lunga data del publisher Deep Silver, anch’esso posseduto da Embracer Group. La software house ed il suo team composto da oltre 150 membri distribuiti tra gli studi a Malta ed in Ucraina continueranno a realizzare nuovi titoli sotto l’etichetta Saber Interactive. New World Interactive, invece, è responsabile della serie Insurgency e conta circa 40 membri dello staff a Denver, Colorado. Palindrome Interactive, responsabile dello strategico Immortal Realms: Vampire Wars, conta 14 membri dello staff a Skovde, Svezia, e continuerà a lavorare sotto l’etichetta Amplifier Game Invest, che già deteneva il 50% dell’azienda dal 2017.

Tra gli altri troviamo anche Rare Earth Games, studio con sede a Vienna formato da “veterani dell’industria con un’elevata esperienza” che sta lavorando a titoli action multiplayer per console, PC e servizi cloud, e Vermila Studios, software house spagnola impegnata attualmente nell’horror adventure in prima persona Crisol: Theater of Idols.