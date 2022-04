Electronic Arts apre a tutti il suo Creator Network, ufficiale

Lo scorso mese di settembre, Electronic Arts ha lanciato Creator Network, il progetto che vuole supportare i creatori di videogiochi, permettendogli di affiancare i loro contenuti ai videogiochi che più amano. L’iniziativa ha permesso a utenti di oltre 97 Paesi di entrare nei network di FIFA, The Sims, Battlefield e Apex Legends, tra gli altri.

Oggi, è stato comunicato ufficialmente che il noto publisher intende estendere il network fino a 5mila creatori entro la fine del 2022, con lo scopo di dare sempre più spazio alle community dei creatori e dei creativi. È quindi possibile candidarsi liberamente per entrare a far parte del network ,a prescindere dalla piattaforma, dalla portata dei propri progetti e del proprio focus.

«Dagli YouTuber a fotografi, dai designer e artisti, ai podcaster, dai cosplayer agli animatori l’EA Creator Network sta raggiungendo nuove comunità su diverse piattaforme, fornendo più opportunità per far conoscere i propri contenuti all’interno dell’ecosistema EA, collegando i brand Creator con EA e i suoi giocatori attraverso uno storytelling rilevante e autentico» ci spiega il comunicato diramato da Electronic Arts.

Coloro che diventeranno Creator a tutti gli effetti avranno accesso prioritario ai giochi, ma potranno anche approfittare della mentorship: potranno contare su guide, opportunità e risorse di casa EA, che permetteranno loro di creare contenuti molto più interessanti sui loro giochi preferite.

«Le partnership di EA nel mondo del gioco significano anche che avranno l’opportunità di partecipare a esperienze emozionanti come eventi chiave del settore e collaborazioni, aggiungendo nuove prospettive ai loro contenuti per i giocatori. Oltre alle opportunità di creazione di contenuti, il programma Design Council Game Feedback che si svolge attraverso il Creator Network permette a questi diversi gruppi di giocatori di condividere i loro pensieri sui titoli in uscita, inserendosi all’interno dei team di sviluppo durante le fasi di progettazione e realizzazione» continua il comunicato.

Se siete interessati, potete inviare la vostra candidatura per il Creator Network a questo indirizzo.