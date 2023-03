Elden Ring, una streamer lo ha finito usando solamente la voce

Elden Ring si può finire non solo con tante build, ma con tanti altri modi diversi a quanto pare. Anche con la voce.

L’ultimo lavoro di From Software, che potete sempre recuperare su Amazon, è stato un successo oltre ogni aspettativa e ha dato ai giocatori una botta di creatività notevole.

Ricorderete che c’era chi ha tentato di finirlo con un tablet come periferica di input, con risultati anche sorprendenti tra l’altro.

Per non parlare delle tante storie che hanno circondato Malenia, che è diventata uno dei boss più mediatici di sempre per un soulslike.

E quando pensavamo di aver visto tutti i modi possibili per giocare, e finire, Elden Ring, ecco che arriva la streamer che lo finisce solamente con la voce (tramite Polygon).

Larxa, la streamer di Twitch in questione, ha completato l’intero soulslike con una mod che sostituisce gli input tramite controller con i comandi vocali.

In sostanza Larxa ha mappato una serie di comandi vocali con alcuni comandi del pad, dal lancio degli incantesimi alle schivate, passando ovviamente per gli attacchi di vario tipo.

Se vi sembra folle, ecco il momento in cui ha sconfitto Malenia:

I BEAT MALENIA USING ONLY MY VOICE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! didn't think I'd actually do it pic.twitter.com/pqgyjtsENM — LARXAVTuber (@TheLarxa) March 12, 2023

Ma la streamer è riuscita alla fine a portare a termine tutta la sua run di Elden Ring, in un epilogo clamoroso, come potete vedere:

I DID IT!!!!!!!!! I BEAT ELDEN RING WITH ONLY VOICE CONTROLS pic.twitter.com/rqOUdFzHIq — LARXAVTuber (@TheLarxa) February 18, 2023

Al di là dei comandi utilizzati che, in alcuni momenti, sono davvero esilaranti, è bene sottolineare che questo impegno di Larxa è stato veramente importante.

La streamer ha impiegato un mese a completare Elden Ring che, considerando il modo in cui l’ha fatto, non è neanche così tanto.

Giocatrici che meritano tutto il nostro rispetto, come l’altra streamer che è riuscita a giocare due partite in contemporanea, utilizzando un pad PS5 e un tappetino da ballo. Anche lei, in un altro momento pazzesco, riuscendo a battere due Malenia in contemporanea.