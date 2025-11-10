La community di Elden Ring: Nightreign sta perdendo la pazienza. Il battle royale cooperativo di FromSoftware, lanciato come spin-off multiplayer dell'acclamato souls-like, si trova ora nel mirino dei giocatori che hanno acquistato il Deluxe Upgrade Pack: su Steam le recensioni recenti sono crollate a "Perlopiù negative", con i fan che lamentano un silenzio assordante sul DLC promesso per il Q4 2025.

Una situazione paradossale per un titolo che, secondo Kadokawa (la casa madre di FromSoftware), avrebbe "performato ben oltre le aspettative iniziali". Eppure, mentre la finestra temporale indicata sulla pagina Steam si avvicina alla chiusura, non è arrivato nemmeno un teaser ufficiale sui contenuti aggiuntivi.

Il recente report finanziario di Kadokawa ha però fornito una rassicurazione formale agli investitori: il DLC di Nightreign è ancora in sviluppo e arriverà entro la fine dell'anno fiscale 2025 della compagnia, quindi entro il 31 marzo 2026.

La dichiarazione conferma anche altri progetti in cantiere per FromSoftware, tra cui Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 (previsto nel corso del 2026) e The Duskbloods, nuovo titolo in sviluppo sempre per il 2026. Kadokawa punta a "un'ulteriore crescita delle vendite" per l'intero ecosistema Elden Ring, compreso Shadow of the Erdtree, il mastodontico DLC del gioco base uscito nel 2024.

Ma le promesse agli azionisti non bastano a placare chi ha sborsato denaro extra per il Deluxe Upgrade. "Siamo a metà del Q4 2025. Nessuna notizia, nessun teaser, silenzio totale", scrive un recensore negativo su Steam il primo novembre. "Se state pensando di comprare il Deluxe Upgrade, aspettate finché non avremo notizie concrete sul contenuto. Non posso raccomandarvi una promessa". Altri utenti sono ancora più diretti: "Sono passati sei mesi, ancora nessun DLC o nuovi personaggi in vista anche se sono stati leakati tempo fa. Al momento questa è una vera e propria truffa, dato che nemmeno la soundtrack è completa".

L'unico contenuto aggiuntivo arrivato finora è stata la modalità Deep of Night, rilasciata a settembre 2025, che aveva già fatto capolino nei datamine di agosto. Si tratta di una difficulty ultra-hard che ha ampliato la sfida per i giocatori più esperti, ma evidentemente non basta a soddisfare chi aveva investito nel pacchetto premium.

Vale la pena sottolineare che la formulazione del report finanziario lascia comunque aperta la possibilità di un rilascio entro la fine del 2025 calendario: la deadline di marzo 2026 rappresenta il limite massimo, non necessariamente la data effettiva di lancio.

FromSoftware ha storicamente mantenuto un approccio poco comunicativo sui propri progetti fino a quando non sono praticamente pronti per l'uscita, ma in un contesto di contenuti già venduti come parte di un season pass, questa strategia inizia a mostrare i suoi limiti in termini di fiducia della fanbase.