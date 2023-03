Elden Ring Shadow of The Erdtree, i fan chiedono il ritorno di uno storico nemico

FromSoftware e Bandai Namco hanno ufficializzato Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato a Elden Ring che ha sicuramente fatto drizzare le antenne dei fan.

L'ultimo titolo dai creatori della serie di Dark Souls è un gioco che ha ancora i riflettori puntati addosso.

L’annuncio del DLC è arrivato decisamente a sorpresa, con un messaggio rilasciato dagli sviluppatori tramite l’account Twitter del gioco.

Ora, sebbene a quanto pare un “assaggio” del contenuto scaricabile era già arrivato circa un anno fa, sembra proprio che i fan abbiano una richiesta specifica per Shadow of the Erdtree.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, i fan hanno scelto quale nemico FromSoftware dovrebbe “rispolverare” per il DLC di prossima uscita.

Con più di duemila upvotes, uno degli avversari più popolari che i fan vogliono vedere tornare nel nuovo Shadow of the Erdtree sono i Mimic.

Apparsi praticamente in tutti i capitoli di Dark Souls, i Mimic sono creature ostili che si camuffano da veri e propri scrigni del tesoro. Perennemente in agguato per i giocatori ignari, contengono ancora preziosi unici (oltre al fatto che non respawnano dopo essere stati uccisi).

Un fan ha lasciato intendere che i Mimic potrebbero tornare in Shadow of the Erdtree in una versione alternativa, imitando magari i Falò. Nel caso, sarebbe una trappola decisamente sadica – e pericolosissima – per ogni Senzaluce dell’Interregno, non c’è che dire.

Restando in tema, avete letto che un’altra leggenda ha già annunciato il suo grande ritorno, proprio in occasione dell’uscita del DLC? Stiamo ovviamente parlando del mitico Let Me Solo Her.

Ma non è tutto: sulle pagine di SpazioGames abbiamo da poco immaginato quali boss fight vorremmo vedere all’interno dell’espansione di Elden Ring, per creare ancora nuove e intriganti ipotesi sull’affascinante trama del titolo di FromSoftware.