Elden Ring, scoperto un trucco per superare facilmente il ponte invisibile

Esplorare l’Interregno di Elden Ring richiede non solo la giusta abilità in combattimento per affrontare le sfide più pericolose, ma anche e soprattutto del giusto ingegno per superare anche le trappole più impegnative.

Ne sono più che consapevoli i fan che hanno dovuto risolvere il puzzle del ponte invisibile, una delle sezioni più enigmatiche di tutto il mondo di Elden Ring (potete acquistare la bellissima Launch Edition su Amazon) e in cui molti Senzaluce hanno fallito diverse volte.

Fortunatamente, i fan sono riusciti a scoprire un trucco molto semplice per attraversare il ponte: utilizzando uno specifico set di abilità è infatti possibile mostrare rapidamente il giusto cammino.

L’utente Reddit second_trainer ha infatti condiviso la propria scoperta sul forum dedicato a Elden Ring, dopo aver ammesso di aver faticato molto a trovare la soluzione per raggiungere la Guglia degli Eretici (via Game Rant).

Dopo aver attraversato la primissima sezione del ponte, l’utente ha infatti iniziato a utilizzare ripetutamente la skill Hoarfrost Stomp: questa abilità consente al Senzaluce di scagliare in avanti una sequenza di cristalli di ghiaccio, subito dopo un pestone.

Utilizzare la skill consente così di sfruttare i cristalli di ghiaccio per scoprire subito dove si trova il ponte, senza rischiare di cadere: basterà semplicemente utilizzarla tutte le volte necessarie per rivelare il cammino senza ulteriori rischi.

Potete osservare questo interessante trucco in azione nella clip gameplay condivisa dall’utente, che vi riproporremo di seguito:

Sebbene, con molta probabilità, non si tratti del metodo consigliato dagli sviluppatori per la risoluzione di questo puzzle, la scoperta del fan non fa altro che sottolineare ancora una volta la grande accessibilità di Elden Ring: con un po’ di ingegno, è possibile superare in modo creativo la maggior parte dei problemi.

Prima di provare ad attraversare il ponte invisibile, vi suggeriamo di non seguire l’esempio di un giocatore che ha raccolto un numero di rune pazzesco: meglio non rischiare di perderle, qualora doveste commettere errori.

Vi ricordiamo anche che Elden Ring ha ricevuto proprio in questi giorni un nuovo aggiornamento, che sistema un bug importante per la boss fight di Malenia, diventata improvvisamente molto più difficile del previsto.

Anche se la patch ha sistemato molteplici errori in-game, un curioso bug deve essere sfuggito all’attenzione degli sviluppatori: è stato infatti scoperto un inspiegabile muro «velenoso».