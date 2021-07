Elden Ring, la lore ci metterà di fronte a una scelta: ecco le novità

Lo scorso 10 giugno, dopo mesi di preoccupante silenzio, Elden Ring è tornato a mostrarsi al pubblico con un nuovo trailer gameplay.

Dopo Sekiro Shadows Die Twice gli appassionati di soulslike si aspettavano grandi cose, e a dire il vero non sono stati per niente delusi.

Considerando tutto ciò che Hidetaka Miyazaki ha di recente svelato sul gioco, tra mappa, combat system e durata generale dell’avventura, non ci sarà davvero di che lamentarsi.

Vero anche che l’ultimo filmato promozionale con data di uscita ha messo sul piatto una lore potenzialmente straordinaria, complice anche una valanga di omaggi e strizzatine d’occhio, come vi abbiamo anche raccontato nello speciale a cura del nostro Silvio.

Ora, il sito web di Elden Ring è stato aggiornato con nuovi e interessanti dettagli sulla storia e le meccaniche del gioco (via DualShockers).

Grazie alla nuova sinossi, possiamo infatti scoprire ciò che muoverà il personaggio principale del gioco, noto come il Senzaluce:

L’Ordine aureo è stato infranto. In tutto l’interregno, semidei in possesso di frammenti dell’Elden Ring somno in guerra tra le rovine di un regno ora abbandonato dalla guida della Grande Volontà. Mentre gli echi di questo conflitto tuonano in lontananza, arriva un emarginato. Una volta, i loro antenati chiamarono le terre casa, ma la luce benedetta della grazia fu persa per la loro tribù molto tempo fa e furono cacciati dal regno. Sono i Senzaluce e sono tornati per reclamare il dominio degli Elden promessa loro dalla leggenda. Questo è il mondo di Elden Ring.

E ancora, nel sito è possibile leggere anche che «come Senzaluce, l’interregno aspetta che sia tu a esplorarlo. Cavalcherai attraverso vasti campi, galopperai su dolci colline e salterai in cima a dirupi rocciosi sul tuo destriero, rivelando un mondo brulicante di vita e di pericoli.»

E ancora: «Nei grandi campi dove inizia il tuo viaggio, creature mitiche si aggirano per quei luoghi, orrori ineffabili si nascondono nelle paludi e ogni sorta di soldati e guerrieri aspettano coloro che vagano alla sprovvista.»

«Creature misteriose si muovono nel sottobosco, cibandosi di erba e poco più. I pochi abitanti che non sono impazziti o divenuti ostili indugiano vicino ai resti distrutti delle città lasciate indietro dalla Frantumazione. Potrebbero avere risposte per te, se li aiuti.»

La descrizione prosegue spiegandoci come l’Elden Ring sia in realtà oggetto di contese oltre ogni immaginazione.

«I Semidei – signori deformati inizialmente membri di una famiglia reale e nobile – governano i loro domini con il potere inflessibile concesso dai frammenti dell’Elden Ring. La guida delle grazie perdute – qualora riuscissi a trovarle – ti metterà sulla strada per riconquistare queste terre dai Semidei attraverso il potere e la magia, ma non devi seguire il loro percorso.»

«La scelta è tua. Brami il potere o cerchi la comprensione? Decidi tu stesso, quindi costruisci il tuo personaggio come meglio credi. Prova dozzine di abilità e trova quella che meglio si adatta al tuo stile. Pratica la furtività per evitare il pericolo o catturare i nemici alla sprovvista. Usa l’ambiente, il tempo e l’ora del giorno per ottenere un vantaggio. Impara l’arte del combattimento, intuendo le intenzioni del nemico così come una schivata o una parata al momento giusto potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.»

Successivamente, vengono confermate le sezioni a cavallo, così come la possibilità di essere aiutati da compagni sul nostro cammino.

«Cavalca il tuo destriero in battaglia contro mercenari al galoppo e disarcionali dai loro cavalli. Padroneggia gli incantesimi arcani dei maestri che ancora indugiano tra le rovine della guerra. Evoca spiriti per pareggiare i conti o invita i tuoi compagni Senzaluce a combattere al tuo fianco e condividere così il fardello.»

Infine, «Alla fine, il tuo viaggio sarà definito dalla forza della tua ambizione. Più grandi sono i tuoi obiettivi, maggiore sarà la sfida. Se scegli di rivendicare l’interregno come tuo diritto di nascita, dovrai combattere. E sì, potresti morire. Ma tornerai a combattere di nuovo. Perché è così che nasce un campione, o un Signore.»

Sulle pagine di SpazioGames abbiamo già fatto il punto con tutti (ma proprio tutti) i dettagli rilasciati finora, sebbene le sorprese potrebbero non essere finite qui.

Avete già letto anche che l’universo di Elden Ring andrà oltre il gioco in uscita a gennaio 2022, visto che già si parla di prodotti crossmediali?

E che il gioco Bandai Namco non è, di fatto, il primo gioco al quale ha lavorato l’ormai celebre George R.R. Martin, autore de Il Trono di Spade?