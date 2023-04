Elden Ring, l’ultima patch permette di battere Malenia in 60 secondi

Sembra proprio che l’ultimo aggiornamento ufficiale di Elden Ring abbia reso inavvertitamente Malenia molto più semplice da sconfiggere: la community ha infatti scoperto un trucco che rende la battaglia una vera e propria passeggiata.

La patch 1.09 di Elden Ring (lo trovate su Amazon) ha infatti implementato numerose modifiche al bilanciamento delle armi, rendendo però inavvertitamente una di queste fin troppo efficace contro il boss che ha creato più grattacapi in assoluto ai fan.

ComicBook segnala infatti la scoperta dello youtuber Sax Slave Gael, relativa alla Spada Maledetta di Morgott: quest’arma è stata infatti potenziata così tanto da rendere possibile utilizzarla per sconfiggere Malenia in circa 60 secondi.

Una patch dunque particolarmente interessante non solo per l’introduzione del Ray-Tracing, ma anche e soprattutto per l’introduzione di un metodo per superare facilmente il leggendario boss dell’Interregno.

Lo youtuber spiega infatti che la velocità d’attacco della Spada Maledetta di Morgott è stata potenziata così tanto da rendere possibile colpire Malenia senza poter essere mai toccati.

Basterà soltanto mettere a segno un paio di schivate con il giusto tempismo per riuscire a sconfiggerla in pochissimo tempo e con meno fatica del previsto: potete osservare voi stessi la procedura in azione nel video che vi allegheremo di seguito.

Se avevate dunque paura di affrontare questo pericolosissimo boss, non dovrete fare altro che impugnare la Spada Maledetta di Morgott ed eseguire le stesse combo di attacchi mostrate nel video: Malenia non sarà in grado di contrattaccare e resterà in balia dei vostri colpi, consentendovi una facile vittoria.

È probabile che FromSoftware rimuova questo trucco in una delle prossime patch future, quando arriverà il momento di bilanciare nuovamente le armi, dunque il nostro consiglio è quello di approfittare di questa soluzione prima che sia troppo tardi.

Insomma, il mitico LetMeSoloHer non sembra essere più necessario, anche se la sua leggenda ha recentemente ispirato un nuovo eroe dell’Interregno. Ovviamente, questo trucco non toglierà alcun divertimento ai fan che intendono mettere alla prova le loro capacità, come dimostrato da una streamer che sta battendo i boss con un solo dito.