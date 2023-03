Elden Ring, battere i boss con un dito solo è possibile

In attesa di Shadow of the Erdtree, il primo DLC dedicato a Elden Ring, a quanto pare i fan hanno deciso di ingannare in attesa con imprese fuori dal comune.

L’ultimo titolo dai creatori di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è un titolo ancora oggi giocato da una miriade di giocatori, quindi la cosa non sorprende.

Elden Ring continua quindi ad essere al centro di storie pazzesche, come per la streamer che lo ha finito usando solamente i comandi vocali.

Ora, come riportato anche da The Gamer, qualcuno ha compiuto un’impresa altrettanto epica, battendo alcuni boss del gioco grazie a un solo dito della mano.

La streamer MissMikkaa ha giocato al gioco in molti modi diversi e attualmente sta cercando di portare a termine l’intera storia di Elden Ring usando un solo dito.

Dopo una breve pausa utile a portare a termine Resident Evil 4 Remake, MissMikkaa ha ripreso in mano Elden Ring per iniziare quella che ha soprannominato la “One Finger Run”.

L’obiettivo della streamer è finire il titolo From usando un solo dito. Sì, sembra impossibile, ma la gamer è riuscita a battere i primi tre boss del gioco durante una sola sessione. Potete vederla mentre sconfigge Margit con un solo dito poco sotto.

Introducing… THE ONE FINGER FUN! I just started trying to beat Elden ring with only one finger on the controller. Today was a strong start with already 3 main bosses down! Super hyped for this one. pic.twitter.com/lmwUGhRgCe — MissMikkaa (@MissMikkaa) March 29, 2023

Nella clip vediamo infatti MissMikkaa usare un solo dito per premere i pulsanti, sebbene la giovane posiziona strategicamente una parte della mano sullo stick analogico in modo da potersi muovere. Niente male in ogni caso, quindi.

Restando in tema, From e Bandai Namco hanno rilasciato alcune statistiche realmente sorprendenti, incluso il numero di decessi totali da parte dei giocatori.

Ma non solo: First Person Souls è una conversione completa del gioco che porta il gameplay in prima persona nel gioco FromSoftware.

Infine, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames abbiamo da poco immaginato quali boss fight vorremmo vedere all’interno dell’espansione di Elden Ring.