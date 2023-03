FromSoftware pensa già al post Elden Ring: c’è un nuovo gioco misterioso

In attesa di scoprire più da vicino nuovi dettagli sul primo DLC di Elden Ring e sul lancio di Armored Core 6, sembra proprio che FromSoftware abbia già iniziato a lavorare su un nuovo gioco, attualmente avvolto nel più totale mistero.

Sebbene sia plausibile che ci vorrà ancora molto tempo prima di scoprire il “successore” di Elden Ring (che trovate invece su Amazon), appare evidente che il team di sviluppo abbia già le idee molto chiare, al punto che un nuovo progetto sarebbe già in lavorazione addirittura da poco prima dell’uscita del soulslike open world.

Come riportato da PCGamesN, l’anticipazione sarebbe arrivata direttamente dal profilo LinkedIn di Kenneth Chan, lead game designer dell’ultimo soulslike e co-director di Armored Core 6, che ha aggiornato la propria carriera segnalando di essere al lavoro su un “progetto non annunciato” come producer.

L’unico ulteriore indizio che abbiamo al riguardo risale a una dichiarazione dello stesso Hidetaka Miyazaki, quando ha promesso nuovi giochi ancora più interessanti: stando a quest’ultimo aggiornamento, sappiamo però che sarebbe in lavorazione da gennaio 2022, ovvero un mese prima del lancio dell’avventura ambientata nell’Interregno.

Sembra improbabile che questo progetto possa essere proprio il DLC Shadow of the Erdtree, visto che nell’ultimo gioco annunciato Kenneth Chan verrebbe segnalato unicamente come producer, contrariamente ai ruoli ricoperti nello sviluppo del gioco base.

Potrebbe dunque trattarsi a tutti gli effetti di una produzione inedita, anche se ovviamente i dettagli a nostra disposizione sono molto scarsi: PCGamesN ricorda semplicemente che lo scorso giugno FromSoftware aveva deciso di assumere personale per diversi nuovi progetti, uno dei quali potrebbe essere proprio questo gioco in lavorazione.

Non possiamo dunque che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di incrociare le dita per eventuali future novità ufficiali: se dovessimo scoprire ulteriori dettagli sul nuovo lavoro di FromSoftware, vi aggiorneremo come sempre tempestivamente sulle nostre pagine.

Vedremo se si tratterà ancora una volta di un’avventura estremamente impegnativa: il publisher Bandai Namco ha svelato infatti che i giocatori sono morti addirittura 9 miliardi di volte in Elden Ring.