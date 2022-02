Elden Ring: ecco dove acquistarlo con il 30% di sconto!

Disponibile da pochi giorni, Elden Ring è il nuovo action RPG sviluppato da From Software in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, noto ai più per la saga di libri “Il Trono di Spade” (da cui è stata tratta l’omonima serie), che costituisce una sorta di Dark Souls 4 in salsa “open world”.

Se non avete ancora fatto il grande passo e volevate attendere un primo ribasso di prezzo per acquistarlo, la vostra (breve attesa) è finita! Infatti, presso i maggiori key store potete entrare in possesso del titolo con sconti sino al 30%! Il gioco è disponibile sia in edizione Standard che Deluxe Edition, con quest’ultima che comprende, oltre al gioco base, anche un artbook digitale e la colonna sonora originale in formato digitale!

Elden Ring propone un vasto mondo da esplorare, dove lande sconfinate e dense di pericoli si uniscono a dedali sotterranei e maestose strutture. Una volta scelto l’aspetto del vostro eroe, potrete personalizzarne l’equipaggiamento e sviluppare le sue capacità in base al vostro stile di gioco.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «per gli amanti dei soulslike a firma From Software, Elden Ring è semplicemente un sogno che diventa realtà. Si tratta di un passo in avanti netto rispetto ai lavori precedenti, che pone le basi per un’altra serie di sicuro successo che pur non evolvendo le meccaniche di gioco (già solidissime), ne amplia a dismisura la scala, offrendo al contempo un nuovo modello evolutivo per il genere».

