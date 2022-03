Elden Ring è stato ricreato dentro un altro videogioco

Elden Ring è il nuovo soulslike di FromSoftware, che sta già meravigliando tutti – oltre che per il suo marcato livello di difficoltà – anche per la sua stupenda conduzione artistica.

L’open world in cui si dipanano le avvenutre del Senzaluce è immenso e bellissimo, ricco di punti di interesse che catturano immediatamente la nostra attenzione, visibili senza alcun utilizzo di mappe o aiuti vari, un po’ come accadde anni fa con Breath of the Wild.

La peculiare costruzione del mondo nato dalla mente di Hidetaka Miyazaki è in grado di regalare scorci da togliere il fiato, e invoglia sempre alla continua scoperta ed esplorazione.

Adesso, mentre c’è chi ha deciso di creare una vera e propria app per orientarsi meglio nel mondo di gioco, qualcuno ha sfruttato le proprie doti artistiche per creare Elden Ring tramite un altro videogioco.

L’utente Martin Nebelong ha postato nel suo canale Youtube un video in cui veniva mostrato un time-lapse di una fan art del gioco From fatta con Dreams.

Dreams è un titolo uscito nel 2020 su console PlayStation che offre ai giocatori degli strumenti di creazione, con l’obiettivo di far sbizzarrire la propria creatività e trasformare le proprie idee in dei veri e propri videogiochi.

Il video che vi postiamo di seguito, mostra il processo di creazione di una porzione dell’Interregno di Elden Ring, e ci porta con meraviglia, tramite un processo abbastanza complesso, ad ammirare lo splendido risultato finale.

Tutto è al proprio posto, dagli alberi, alle cime rocciose, al cielo perennemente velato, ogni cosa sembra esattamente come nel titolo FromSoftware, tanto da dimenticare quasi di essere in un altro gioco.

Sembra però che molti giocatori stiano riscontrando ancora problemi con Elden Ring, c’è infatti una versione particolare che ha dei problemi abbastanza pesanti che riguardano gli oggetti.

Per concludere, il nuovo soulslike è anche su mobile, ma sicuramente non nel modo in cui pensate.