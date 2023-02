Elden Ring celebra il primo anno con un evento, annunci in arrivo?

Sembra passata un’epoca ma non è trascorso nemmeno un anno dall’uscita di Elden Ring, un avvenimento che From Software si prepara a festeggiare con un evento speciale.

Primi 365 giorni in cui il titolo From Software ha ottenuto una consacrazione del successo anche di vendite (anche tramite Amazon), diventando un best of immediato.

E ancora oggi Elden Ring sta continuando a combattere per vincere dei GOTY, dopo un anno dalla sua uscita, insieme ad altri videogiochi importanti.

Mentre tutta la community sta aspettando di capire se e come il soulslike potrà espandersi con dei DLC, forse il prossimo evento potrebbe essere il momento ideale per scoprire qualcosa di nuovo.

Manca ancora qualche settimana all’anniversario ufficiale di Elden Ring ma From Software si sta già preparando per celebrare.

Una celebrazione speciale che andrà online su Twitch, con un evento dal vivo e virtuale per tutti i fan:

SAVE THE DATE!

Welcome to our #ELDENRING 1 year anniversary celebration in Stockholm.

On the 25th of February, we invite you all to celebrate with us at Red Bull Gaming Sphere in Stockholm.

The event will also be live streamed on Twitch.

More info coming (very) soon! pic.twitter.com/H2NsKUKTyy

— BANDAI NAMCO NORDICS (@BandaiNamcoNO) February 1, 2023