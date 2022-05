Elden Ring “cambia pelle”: avvistate le prime nuove cover nei negozi

Dopo l’enorme successo ottenuto da Elden Ring, Bandai Namco ha deciso di procedere ufficialmente con un cambiamento che i fan non hanno mai visto di buon occhio, introducendo così il loro nuovo logo ufficiale.

Molti fan e addetti ai lavori immaginavano che il nuovo marchio del publisher, nonostante la community non l’abbia accolto bene, sarebbe apparso soltanto nei videogiochi di prossima uscita ma, evidentemente, sembra che l’editore abbia deciso di ufficializzare la novità una volta per tutte.

Il nuovo logo di Bandai Namco, adottato ufficialmente ad aprile dopo gli annunci arrivati nelle precedenti settimane, è infatti già apparso ufficialmente sulle copie fisiche di Elden Ring di nuova produzione (ma potete ancora acquistare la Launch Edition su Amazon).

Nonostante fossero emersi seri dubbi sul tempismo che ha portato il publisher a ufficializzare un cambiamento estetico così importante proprio a ridosso del più grande successo dell’anno, come recentemente testimoniato da un’analisi di mercato, l’editore giapponese ha deciso di non volersi più guardare indietro e pensare solo al futuro.

Sui social network sono infatti già emerse le prime testimonianze di utenti che hanno appreso la notizia del nuovo logo soltanto acquistando le nuove copie del gioco, dove l’iconico marchio a sfondo giallo sembra ormai essere stato messo ufficialmente da parte.

Bandai Namco's new logo is now on copies of Elden Ring https://t.co/7x1uXBhlN5 — Wario64 (@Wario64) May 5, 2022

Bandai Namco sembrerebbe dunque aver deciso di adottare il suo nuovo logo anche su tutti quei prodotti che vedranno una ristampa: dato l’enorme successo ottenuto sul mercato, Elden Ring era sicuramente il candidato ideale per introdurlo per la prima volta.

Inutile dire che l’apparizione ha scatenato diverse reazioni da parte della community, inclusi anche alcuni utenti che, in un mix tra lo scherzo e il serio, sottolineano come adesso le copie day-one di Elden Ring potranno valere molto di più sul mercato secondario proprio grazie a questa differenza.

Don't give them ideas — Irrapture (@irrapture) May 5, 2022

A questo punto è possibile aspettarsi che le nuove box art di Elden Ring potrebbero arrivare presto anche sul mercato italiano: se eravate tra i fan che speravano dunque in un possibile ripensamento da parte del publisher, è probabile che resterete leggermente delusi da questa novità.

Fortunatamente, questa piccola differenza non comporterà, ovviamente, alcuna differenza per il gameplay del soulslike vero e proprio, apprezzato dagli utenti anche per via di tragici e commoventi segreti nascosti.

I fan hanno inoltre scoperto che non tutti gli elementi del gioco sono semplicemente frutto della fantasia di FromSoftware: una delle creature di Elden Ring esiste infatti anche nella realtà.