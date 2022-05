I videogiochi venduti sono in calo nel 2022, nonostante Elden Ring

Sebbene l’attuale anno videoludico sia sicuramente iniziato con tantissimi dei videogiochi più attesi che hanno registrato record di vendite, tra i quali non possiamo certamente non citare Elden Ring, le prime analisi ufficiali del 2022 registrano un calo di vendite in tutto il settore.

Secondo quanto segnalato dalla società di ricerche di mercato NPD Group (via GameSpot), che ha preso in analisi le vendite sul territorio americano, il calo non è da segnalare unicamente a livello di software come Elden Ring (potete acquistare la Launch Edition su Amazon), ma anche su tutti gli accessori e gli hardware dedicati.

Un dato che comunque era ampiamente previsto dagli esperti, dato che le misure restrittive e la pandemia avevano aumentato a dismisura l’interesse per i videogiochi durante lo scorso anno, e soprattutto tenendo in considerazione la difficoltà ancora oggi riscontrata per acquistare console: basti pensare che PS5 non riuscì a eguagliare le vendite ottenute da PS4, nonostante un 2021 da record.

Se i dati dello scorso anno hanno sottolineato come sia stata proprio PlayStation 5 la console preferita dai videogiocatori, appare dunque evidente come un calo degli acquisti nel 2022 anche a causa della crisi di scorte fosse semplicemente inevitabile.

Mat Piscatella di NPD Group sottolinea infatti che durante il primo quadrimestre del 2022 è stato registrato un calo delle vendite dell’8% sul territorio americano, rispetto allo stesso periodo preso in esame durante il 2021.

Tuttavia, dato che questi dati erano ampiamente previsti, l’esperto sottolinea che il settore videoludico non ha nulla da temere: nonostante il leggero calo, sono infatti stati confermati dati superiori rispetto al 2020, quando iniziò la pandemia.

Despite the Q1 declines compared to a year ago, the U.S. video game market continues to trend well above pre-pandemic levels. Reasons for the Q1 decline likely related to return to experiential spending, lack of available new generation hardware, and the Q1 2021 stimulus comp. pic.twitter.com/6LnPoPkkve — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 4, 2022

Secondo l’esperto, questo calo è dunque attribuibile non solo a un controllo ponderato delle spese da parte degli utenti, ma anche e soprattutto a una evidente assenza di hardware di ultima generazione acquistabile, che ha causato inevitabili rallentamenti.

Piscatella ha poi confermato che Elden Ring si è rivelato il gioco più venduto dall’inizio del 2022, mentre a livello di console ha trionfato Nintendo Switch come numero di unità vendute, anche se le piattaforme Xbox Series X|S sono quelle che hanno prodotto vendite superiori in termini di dollari spesi per l’acquisto.

Nonostante questa piccola battuta d’arresto anche e soprattutto per cause di forza maggiore, appare dunque evidente come il settore videoludico continui a essere in forte crescita: un momento positivo testimoniato anche dal rapporto compilato per il mercato italiano dei videogiochi nel 2021.