Elden Ring a 8-bit è un omaggio ai classici Castlevania e Metroid

Elden Ring, l’ultimo souls prodotto e sviluppato del team capeggiato da Hidetaka Miyazaki, è stato spesso al centro di omaggi e tributi, tra cui ora anche una vera e propria versione NES del gioco.

L’ultimo progetto dai creatori della saga di Dark Souls (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è un gioco che ormai non ha certo bisogno di presentazioni.

Nei mesi scorsi, una bellissima versione PS One di Elden Ring aveva fatto capolino sul web lasciando i fan piacevolmente colpiti dal risultato finale.

Senza contare anche la sorprendente versione per Game Boy in bianco e nero, sebbene ora è il turno di un tributo che strizza l’occhio al primo NES a 8-bit.

Come riportato anche su Game Rant, un fan decisamente nostalgico del titolo From ha deciso di reimmaginare Rykard, Signore della Blasfemia, come fosse uscito da una versione per la prima Nintendo (o Famicom) straordinariamente orribile.

I fan ricorderanno Rykard come la gigantesca bestia serpente dal volto umano, ossessionata dal mangiare le cose per assorbire così il loro potere. Sebbene Elden Ring abbia dalla sua boss decisamente inquietanti, Rykard è siuramente uno dei peggiori (in senso buono).

Non sorprende quindi che nel rendering in stile NES di Rykard, realizzato dall’utente Reddit ‘Praetor64’, la bestia sembra uscita direttamente da un vecchio capitolo classico di Castlevania o un Metroid.

Raffigurato con dettagli pixel perfect davvero impressionanti, questa versione retro di Rykard trasmette un senso di orrore e disgusto, alla pari della versione originale.

Alcuni fan hanno chiesto a Praetor64 di realizzare anche una versione a 8-bit degli altri boss del gioco: staremo a vedere se il desiderio sarà esaudito, oppure no.

Restando in tema, anche l’altrettanto celebre Bloodborne era stato trasformato in un demake, pensato in primis per gli appassionati più nostaligici.

Ma non è tutto: un fan aveva anche deciso di inquadrare Elden Ring da una nuova prospettiva, come fosse un vecchio capitolo di Baldur’s Gate e Diablo.

Per concludere, un altro appassionato del souls targato FromSoftware aveva tempo fa scelto di ricreare la battaglia contro Margit, ma rigorosamente in 2D.