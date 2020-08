Eiyuden Chronicle, il Kickstarter vola ancora (e ora tocca a voi fare una scelta)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è il nuovo gioco di ruolo vecchio stampo realizzato dagli autori originari di Suikoden, tanto che la campagna Kickstarter del progetto ha eccezionalmente raccolto metà dei fondi necessari in appena mezz’ora dall’avvio (incredibile ma vero).

Così facendo, l’obiettivo di 500mila è stato ampiamente superato, permettendo al gioco di andare oltre ogni più rosea aspettativa.

A quanto pare, la corsa del gioco non accenna ad arrestarsi: la campagna Kickstarter per Eiyuden Chronicle ha infatti da poco superato i 3 milioni di dollari, superando così ben 24 stretch goal e diventando la nona campagna Kickstarter di videogiochi più redditizia di tutti i tempi (oltre ad essere il videogame maggiormente supportato dall’utenza giapponese).

Gli sviluppatori di Rabbit & Bear Studios hanno quindi annunciato l’arrivo di un ulteriore personaggio aggiuntivo al gioco, portando il numero totale di eroi a 109.

Il director Yoshitaka Murayama ha dichiarato:

Il 108° personaggio è nato grazie ai vari traguardi raggiunti. Sono sicuro che alcune persone amano questo numero, come me. Ma quel numero era relativo a Suikoden. Pur rispettando il numero 108, abbiamo deciso di superarlo e andare oltre. Per questo, il 109esimo personaggio verrà scelto grazie a un sistema di votazioni. Speriamo sinceramente che tutti continuino questo viaggio insieme a noi.