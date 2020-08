eFootball PES 2021, stipulato un accordo esclusivo con la Roma

Tramite un comunicato stampa, Konami ha annunciato di aver stretto un accordo esclusivo ed a lungo termine con l’AS Roma, che consentire di mostrare il nome, lo stemma e i kit ufficiali dell’AS Roma nella serie eFootball PES, facendo di eFootball PES 2021 Season Update (PES 2021) l’unico videogioco di calcio per console a includere il club giallorosso. Non mancherà inoltre una riproduzione accurata dello Stadio Olimpico.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami, ha commentato:

È molto tempo, ormai, che promuoviamo il calcio italiano attraverso la serie eFootball PES e siamo orgogliosi e onorati di accogliere l’AS Roma all’interno di questa famiglia. PES 2021 sarà quest’anno l’unico videogioco per console a offrire una riproduzione autentica del club, ma è solo l’inizio di quella che sarò una partnership lunga e fruttuosa.

Le due compagnie intendono sfruttare al meglio questa nuova partnership, facendo conoscere la nota squadra italiana ad un pubblico globale attraverso una serie di iniziative, tra cui il futuro coinvolgimento nei progetti esport.

Ricordiamo che eFootball PES 2021 Season Update sarà disponibile su Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e Pc Steam a partire dal 15 settembre. A differenza dei vecchi episodi, questa uscita sarà molto più economica, perché è stata immaginata come un update stagionale, e non come un gioco ricreato completamente da zero per proporre poi i contenuti del 2020/2021. In copertina, per la prima volta, troveremo Leo Messi e Cristiano Ronaldo insieme.