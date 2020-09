eFootball PES 2021, ecco dove acquistarlo a prezzo scontato

15 settembre: è il day-one di PES 2021! Vediamo presso quali rivenditori potete trovarlo al prezzo migliore.

Gli appassionati dei giochi di calcio avranno anche per la prossima stagione la possibilità di intrattenersi con la proposta firmata Konami. Venticinque anni dopo, infatti, la compagnia giapponese sta portando avanti la sua serie che molti conoscevano come ISS o ISS Pro, il cui prossimo erede è eFootball PES 2021. A differenza dei vecchi episodi, però, questa uscita è molto più economica, perché è stata immaginata come un update stagionale, e non come un gioco ricreato completamente da zero per proporre poi i contenuti del 2020/2021.

Konami ha dichiarato di aver voluto optare su questa scelta per potersi concentrare pienamente sul futuro passaggio a PS5 e Xbox Series X, che si verificherà però solo con l’uscita del prossimo anno. Per il momento, però, i giocatori potranno mettere le mani su PES 2021, che proporrà esattamente l’apprezzato gameplay simulativo e le tante modalità di PES 2020, arricchiti di rose e maglie aggiornate, della presenza esclusiva della competizione UEFA Euro 2020 (slittata al 2021 per il COVID-19) e di abilità dei giocatori ricalcolate in base all’andamento nella stagione che va concludendosi. Potrete ancora una volta divertirvi anche con MyClub, la modalità online in cui affrontate altri giocatori per costruire, tassello dopo tassello, la squadra dei campioni dei vostri sogni, della quale vi metterete alla guida per portarla a scalare le classifiche competitive e affermarvi tra i più forti giocatori di PES.

Potete trovare presso i maggiori rivenditori la versione standard del gioco di calcio di casa Konami, che proporrà anche nuovi contenuti digitali in-game per chi ama recuperare i momenti storici dei campioni che sono ambassador della saga, come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

A questa versione si affiancheranno anche delle edizioni digitali speciali, a partire dalla copertina, specificamente dedicate ai club partner di PES: oltre a Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal e Manchester United, presto potrete anche prenotare la Juventus Edition del gioco. Al suo interno troverete contenuti extra a tema per MyClub, maglie specifiche, menù bianconeri e altri bonus per ogni tifoso della squadra torinese.

