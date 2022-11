eFootball 2023, la Stagione 2 è disponibile da ora: ecco tutte le novità (e Maradona)

Da questo momento è ufficialmente disponibile la Stagione 2 di eFootball 2023, come pre-annunciato da Konami nelle scorse giornate: la nuova season del free-to-play calcistico ci permetterà di festeggiare gli imminenti Mondiali di Calcio con le rispettive nazionali.

In risposta alla World Cup introdotta proprio nelle scorse giornate da FIFA 23 (lo trovate in sconto su Amazon), gli sviluppatori hanno infatti deciso di implementare ben 40 squadre nazionali, disponibili per un periodo limitato.

Sebbene l’aggiornamento fosse stato rilasciato già pochi giorni fa, le squadre nazionali sono ufficialmente disponibili soltanto da pochissimi istanti e potrete utilizzarle durante le vostre partite in prova.

Tra le nazionali giocabili non poteva poi mancare naturalmente l’Italia: anche se gli azzurri non parteciperanno al Mondiale, i giocatori potranno comunque mettersi alla prova con i migliori talenti del nostro calcio.

Gli utenti potranno inoltre partecipare a «The International Cup Experience», un nuovo torneo contro le IA in cui utilizzare una delle squadre nazionali e portarle alla vittoria. Tra le tante novità, ci sarà anche la possibilità di partecipare a nuovi eventi a tempo limitato con la Squadra dei sogni, avendo anche la possibilità di vincere un montepremi totale di 1 miliardo di monete eFootball.

Sarà poi possibile riuscire a sbloccare le carte «Eroi Nazionali», raffiguranti i giocatori più forti della storia nelle diverse nazioni: curiosamente, VGC segnala che eFootball 2023 offre anche la possibilità di sbloccare Maradona, la cui raffigurazione aveva creato non pochi grattacapi ai rivali di EA Sports.

Maradona era stato infatti rimosso da FIFA 22 a causa di una disputa legale per i diritti d’immagine, senza venire riproposto nemmeno all’interno di FIFA 23: potremmo dunque definirla una “esclusiva” molto interessante per i fan, che potranno provare ad aggiungere nella loro squadra una delle più grandi leggende di sempre.

In ogni caso, ricordiamo che la Stagione 2 di eFootball 2023 è dunque disponibile ufficialmente da questo istante: se siete curiosi di scoprire ogni singolo dettaglio, vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale.

Questo significa che, a tutti gli effetti, il free-to-play calcistico non è più offline: non possiamo dunque che lasciarvi alla scoperta di tutte le feature e augurarvi un buon divertimento con le vostre nazionali preferite.