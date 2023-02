eFootball 2023, annunciata la patch 2.4.0: ecco le novità e la data di lancio

Konami ha appena annunciato l’imminente arrivo di un nuovo importante aggiornamento per eFootball 2023, che sarà ufficialmente disponibile già a partire dalla prossima settimana.

Il rivale free-to-play di FIFA 23 (che trovate invece su Amazon) continua infatti a riscontrare un grande successo per i fan del gioco del calcio, proponendo continuamente nuovi interessanti update per mantenere vivo l’interesse della community.

La scorsa patch ha dato ufficialmente il via alla terza stagione, che ha festeggiato la fine dei Mondiali di Calcio e il ritorno alle principali competizioni internazionali, ponendo anche l’accento sul derby tra Inter e Milan per la Supercoppa.

Adesso, è dunque arrivato il momento di pensare al futuro: con alcuni brevi post rilasciati sui propri canali social, nelle scorse ore Konami ha ufficialmente annunciato l’arrivo della patch 2.4.0 per il prossimo 16 febbraio, ovvero tra poco meno di una settimana.

Gli sviluppatori hanno annunciato che l’imminente patch introdurrà nuove campagne ed eventi, oltre ad ulteriori funzionalità e aggiornamenti per il gameplay ancora da svelare.

Il team ha inoltre annunciato che saranno implementate diverse modifiche al bilanciamento, dopo aver ascoltato numerosi feedback arrivati dalla community di eFootball 2023: al momento non è stato rilasciato un orario specifico, ma se rispetterà lo stesso tempismo dei precedenti update dovrebbe essere rilasciato nella mattinata del prossimo giovedì.

