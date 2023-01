eFootball Championship Pro 2023 al via, ecco la data e tante sorprese

eFootball 2023, ultima stagione del free-to-play calcistico che ha raccolto l’eredità di PES, sta per dare il fischio di inizio all’edizione di quest’anno dell’eFootball Championship Pro con nuove squadre pronti a sfidarsi.

Il rivale gratis di FIFA 23 (potete trovarlo su Amazon) ha infatti visto con il passare dei mesi l’arrivo di un gran numero di patch e aggiornamenti di vario tipo.

Ora, dopo che da alcuni giorni è stato ufficializzato il rilascio dell’update 2.3.2 davvero ricco di novità di rilievo, a quanto pare le sorprese non sono finite.

Come riportato attraverso il canali social ufficiali del gioco, nuovi club sono pronti a scendere in campo a Barcellona, dove si terranno tutti i match in presenza (per la prima volta in tre anni).

«Ufficiale! eFootball Championship Pro tornerà per la stagione 2023 l’11 febbraio! Tutte le partite si terranno OFFLINE a Barcellona e saranno trasmesse in streaming in tutto il mondo sui nostri canali ufficiali!», spiega Konami.

E ancora: «Ci aspettano tante sorprese e partite emozionanti, quindi non perdetevele!», conclude il post condiviso via social poche ore fa.

Poco sotto, infatti, trovate il tweet che conferma la notizia.

Official! The #eFootballChampionshipPro will be back for the 2023 season on February 11th! All matches will be held OFFLINE in Barcelona and will be streamed worldwide on our official channels!

Lots of surprises and exciting matches ahead, so don't miss it!#efootball pic.twitter.com/yDDZ3XzjBs

— eFootball (@play_eFootball) January 26, 2023