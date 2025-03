eFootball 2025, la nuova patch rivoluziona i match PvP: ecco le novità

Con il nuovo aggiornamento di eFootball 2025, Konami ha dimostrato ancora una volta di prestare particolare attenzione ai feedback arrivati dai giocatori casual e competitivi del suo free-to-play calcistico.

Come segnalato infatti da GamingonPhone, da oggi 20 marzo è possibile scaricare la patch di marzo che, oltre ad introdurre nuovi manager e carte giocatore, implementa modifiche molto interessanti per la eFootball League.

La modalità competitiva per le partite in PvP ha infatti ridotto il numero di punti necessari per promozioni nelle serie successive, riducendo allo stesso tempo anche i punti necessari per evitare una retrocessione.

Un cambiamento che dovrebbe essere accolto con favore dal pubblico, dato che renderà la eFootball League più movimentata e meno frustrante da affrontare, almeno secondo le intenzioni di Konami.

Tra le novità di questo aggiornamento, segnaliamo che è disponibile la nuova carta allenatore dedicata a Gasperini, ispirata all'Atalanta della stagione 24/25: per averla sarà necessario spendere solo 500 Coins (trovate monete aggiuntive su Amazon, nel caso vi servissero).

Una carta allenatore che si sta rivelando un "must-buy" per i giocatori più competitivi, dato che include le due tattiche "Quick Counter" e "Long Ball Counter", tra le più efficaci di tutto eFootball 2025, e un buff alle caratteristiche per il contatto fisico.

Non potevano poi ovviamente mancare i refresh dei Match Pass, oltre all'aggiunta di nuovi pacchetti con alcune delle carte giocatore più ricercate.

In occasione della pausa dei principali campionati per via delle Nazionali, segnaliamo in particolar modo i pacchetti National Guardians, con alcuni dei migliori difensori del gioco (Antonio Rudiger, Ronald Araujo e Alexis Mac Allister) e due pacchetti Epici dedicati alle nazionali della Turchia e del Giappone.

Considerando che nelle prossime giornate si svolgeranno altri match con le Nazionali, possiamo aspettarci che la line-up cambierà costantemente per offrire ai giocatori ulteriori carte particolarmente ricercate: gli amanti di eFootball 2025 faranno dunque bene a tenere d'occhio i prossimi aggiornamenti in-game.