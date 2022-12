eFootball 2023, aggiornamento 2.3.0 rinviato a sorpresa

eFootball 2023, ultima stagione del free-to-play calcistico che ha raccolto l’eredità di PES, avrebbe dovuto ricevuto presto un nuovo aggiornamento, il quale è stato ora rinviato.

Il rivale gratis di FIFA 23 (potete trovarlo su Amazon) ha infatti visto con il passare dei mesi l’arrivo di un gran numero di patch e update di spessore.

Dopo aver svelato tutte le principali novità in arrivo con la prima stagione, con ambassador, licenze e molto altro, è quindi il tempo di una piccola doccia fredda per i fan.

Ora, come confermato sui canali ufficiali del gioco durante la giornata di ieri, è stato ufficializzato il rinvio del prossimo aggiornamento.

Pochi giorni fa Konami aveva annunciato l’arrivo dell’aggiornamento 2.3.0 di eFootball 2023, previsto per il 15 dicembre prossimo (ossia durante la giornata di domani).

A quanto pare, però, il nuovo update gratuito non arriverà nelle prossime ore, visto che ha subito un rinvio improvviso.

Konami ha infatti reso noto che, per via di circostante esterne non meglio identificate, l’aggiornamento 2.3.0 previsto per il 15 dicembre è stato posticipato a data da destinarsi.

Al momento in cui scriviamo, la nuova data di lancio non è stata rivelata: non ci resta quindi che attendere maggiori dettagli a riguardo, i quali verranno comunicati nei prossimi giorni.

La Stagione 2 di eFootball 2023 è partita solo alcuni giorni fa e introduce tante novità nazionali: ecco tutte quelle più importanti (e c’è anche Maradona).

Ma non solo: di recente abbiamo parlato con David Monk, Senior Partnerships and Activation Manager di eFootball 2023, per scoprire maggiori dettagli sulle ultime novità del progetto calcistico free-to-play firmato da Konami.

Infine, ricordiamo che il publisher giapponese ha da poco annunciato un nuovo evento interamente dedicato ai fan delle squadre italiane presenti sul titolo calcistico free-to-play: sta infatti per arrivare ufficialmente la Coppa eFootball Italia, un nuovo torneo che promette di «rivoluzionare» gli eSport italiani.