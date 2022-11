eFootball 2023, annunciata la Coppa eFootball Italia: ecco il trailer ufficiale (e tutti i dettagli)

Konami ha annunciato un nuovo evento interamente dedicato ai fan delle squadre italiane presenti sul titolo calcistico free-to-play: sta infatti per arrivare ufficialmente la Coppa eFootball Italia, un nuovo torneo che promette di «rivoluzionare» gli eSport italiani.

I fan più agguerriti avranno dunque la possibilità di competere con le squadre di Serie A incluse su eFootball (potete acquistare Coin aggiuntive su Amazon) per provare a portare alla vittoria la propria formazione preferita.

Il trailer ufficiale, che vi allegheremo in apertura, conferma che si tratta di un torneo organizzato in collaborazione con Atalanta, Inter, Lazio, Milan, Monza, Napoli e Roma e che proporrà una formula unica per connettere fan, giocatori professionisti e gli stessi club.

Le competizioni proporranno infatti 3 concorrenti per ogni squadra, appositamente selezionati per dare vita a un grande torneo: un professionista degli eSport italiano, un tifoso appositamente selezionato e anche un giocatore delle squadre giovanili dei club.

Il fan sarà appositamente selezionato tramite un apposito contest, al quale si potrà partecipare iscrivendosi sul sito ufficiale: al momento le iscrizioni non sono ancora state aperte, ma al seguente indirizzo sarà possibile registrarsi alla newsletter per essere tempestivamente informati sulla loro apertura.

Grazie a un comunicato stampa arrivatoci direttamente da Konami, siamo anche in grado di fornirvi i primi interessanti dettagli sull’effettiva selezione e lo svolgimento del torneo:

«In primo luogo, ogni club organizzerà un torneo esport interno tra i giocatori dei propri settori giovanili per determinare uno dei rappresentanti. A questo torneo si affiancherà un seminario del team KONAMI eFootball Activations che fornirà una panoramica sul mondo in continua evoluzione degli esport e dei videogiochi.

In secondo luogo, un torneo interno a ciascun club tra i rispettivi pro-player per determinare chi li rappresenterà nel team. In terzo luogo, eFootball™ gestirà un torneo online in-game per tutti i giocatori italiani chiamato KONAMICI, un evento solo italiano all’interno di eFootball™ 2023. I giocatori possono registrarsi per competere online e il torneo durerà in totale due settimane.

Non è necessario essere veterani di eFootball™ per partecipare al torneo, non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Ogni tifoso può registrarsi online e selezionare la squadra che desidera rappresentare»