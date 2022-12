Echo Dot di 5ª generazione con orologio integrato a un prezzo super! -43%

Anche oggi, martedì 13 dicembre 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa allo smart speaker Echo Dot di 5° generazione con orologio integrato, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto agli usuali 69,99€ di listino, per un risparmio reale di 30€ e uno sconto del 43%.

Rispetto alla precedente generazione, il nuovo Echo Dot è dotato di un design elegante e rinnovato e un audio migliorato, offrendo voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza. Inoltre, è anche Climate Pledge Friendly, in quanto la progettazione del dispositivo ha tenuto in considerazione la sostenibilità.

Lo smart speaker Echo Dot di 5° generazione con orologio integrato è equipaggiato con l’assistente vocale Alexa, la quale è in grado di darvi una mano durante le comuni attività quotidiane, dall’offrire utili ricette da preparare per pranzo e cena al controllo di lampadine, serrature, prese della corrente e di tutti gli altri accessori compatibili con il suo ecosistema.

Le potenzialità sono semplicemente infinite e possono essere espanse ulteriormente con le Skill, piccole applicazioni che consentono di aggiungere nuove abilità ad Alexa, come la riproduzione del rumore della pioggia utile per incentivare il sonno ed altro ancora.

Lo smart speaker Echo Dot di 5° generazione con orologio integrato vi permette anche di mettervi in contatto con coloro che abitano con voi, grazie alla possibilità di chiamare i dispositivi in un’altra stanza con la funzione Drop In.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo anche di un abbonamento al servizio Amazon Prime che, grazie al fatto di assicurarvi consegne prioritarie e veloci, vi permetterà di ricevere il prima possibile comodamente a casa vostra gli articoli acquistati. Infatti, come sempre, le spedizioni in questo periodo dell'anno sono aumentate in maniera esponenziale e si rischia di incorrere in eventuali ritardi che potrebbero compromettere i tempi di consegna.

