Ecco il TV da gaming più grande di sempre (e il prezzo è fuori di testa)

Mentre i giocatori continuano a cercare di mettere mano alle console next-gen, nonostante una certa mancanza di scorte, allo stesso tempo sono sempre alla ricerca della tecnologia necessaria per ottenere il massimo delle prestazioni dai loro sistemi (inclusi TV Gaming).

La presenza di un gran numero di televisori sul mercato fa sì che ci sia davvero l’imbarazzo della scelta, sebbene alcuni produttori hanno deciso di portare l’esperienza visiva al “livello successivo”.

Su SpazioGames, di recente abbiamo pensato di darvi una mano a scegliere la TV da gaming 4K più adatta alle vostre esigenze.

Senza contare anche i nostri suggerimenti per quanto riguarda i monitor da gaming, sempre più numerosi (ma anche sempre più convenienti).

La nota azienda LG ha recentemente lanciato una nuova linea di televisori che seguono la filosofia del “più grande, più è costoso” (via Game Rant).

Si tratta più in particolare di schermi home cinema Direct View LED (DVLED). Questi partono da schermi da 108 pollici, fino a un display 8k da 325 pollici.

Sembra che questi nuovi schermi DVLED siano destinati ad essere un’alternativa migliore – ma decisamente più costosa – ai classici proiettori usati ormai da diversi anni.

La tecnologia dietro questi schermi usa i LED insieme ad alcuni MicroLed per generare i pixel, a differenza di altri schermi che usano uno strato LCD per creare l’immagine sul pannello.

Uno dei vantaggi di questa tecnica è un più alto livello di contrasto, in grado di portare però alle incredibili dimensioni dei display.

I Direct View LED sono ora acquistabili da chiunque, e l’idea di giocare ai più recenti videogiochi su uno dei televisori più belli in circolazione farà senza dubbio venire la pelle d’oca a molti, sebbene una volta venuti a conoscenza del prezzo cambierete idea.

Si parla infatti di un costo di ben 1,7 milioni di dollari per il modello più grande in assoluto, una cifra che supera di gran lunga il prezzo delle altre opzioni di fascia alta dell’azienda, come ad esempio la TV OLED da 100mila dollari.

Ma non solo: il TV milionario di LG pesa ben 2000 libbre, cosa questa che lo rende assolutamente difficile da trasportare (e posizionare all’interno di una casa, ampia o meno che sia).

Insomma, al netto dell’entusiasmo, dubitiamo fortemente che un Direct View LED possa mai entrare nei nostri appartamenti, posizionato magari accanto a PS5 o Xbox Series X|S.

