Ecco di cosa Skyrim aveva finalmente bisogno: di queste serrature!

The Elder Scrolls V: Skyrim è un gioco dalle infinite sorprese, che non smette mai fornire materiale di intrattenimento ai giocatori da ormai 10 lunghi anni.

L’open world di Bethesda è stato celebrato da poco proprio in occasione del suo decimo anniversario tramite l’uscita della nuova Anniversary Edition, una versione comprensiva di tutte le espansioni uscite fino ad adesso e giocabile anche su console di ultima generazione.

Ovviamente si tratta di un titolo talmente amato che è stato soggetto all’azione dei modder da sempre, che hanno visto in esso una miniera d’oro per mettere in pratica la loro creatività (e anche per venire incontro alle esigenze di molti).

Si potrebbe dire che in Skyrim se vuoi qualcosa la trovi, perché sicuramente ci sarà una mod che soddisfa i tuoi desideri.

Una delle nuove serrature introdotte dalla mod

Adesso vi presentiamo l’ennesima di queste mod spiritose che in realtà dona una certa varietà ad una meccanica di gioco in particolare.

Girando per Skyrim è capitato a tutti di imbattersi in serrature da aprire, il gioco è disseminato di forzieri e piccoli scrigni da dischiudere per arraffarne il contenuto. L’unico problema è che normalmente tali serrature sono sempre uguali, presentano sempre gli stessi modelli.

Anche in questo caso qualcuno ha deciso di sperimentare la mod giusta. Kreiste, wSkeever e powerofthree hanno creato dei modelli unici di serrature per molteplici scrigni disseminati per il gioco. Tra i modelli abbiamo quelli per Dwemer, Falmer, Elfi della neve, Apocrypha e via dicendo.

Ogni design è unico e ovviamente è conforme alla razza a cui è allineato. Precisiamo tuttavia che la mod non cambia il meccanismo della serratura in sé, ma solamente l’aspetto estetico. Che è comunque un piacere per gli occhi!

