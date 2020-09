eBay: smart TV Samsung 8K da 55, 65 e 75 pollici ad un prezzo mai visto!

Le offerte speciali su eBay non si fermano mai. Per questo oggi abbiamo deciso di proporvi alcune nuove promozioni davvero sorprendenti e relative a un numero di smart TV targate Samsung da lasciare davvero a bocca aperta! Attenzione, però: sappiate che si tratta di televisori di fascia molto alta – parliamo infatti di una risoluzione di 8K, ossia in grado di proporre a schermo un’immagine o una risoluzione del display con una larghezza di circa 8000 pixel. Si tratta quindi di TV top di gamma, perfetti per la prossima generazione di PS5 e Xbox Series X|S ormai alle porte.

Partiamo con il Samsung TV QLED Ultra HD 8K 55 pollici QE55Q950RBTXZT. Questo mostro di bellezza offre un realismo dalla profondità infinita, con dettagli talmente definiti da poterli quasi toccare. La qualità dell’immagine offre una risoluzione 4 volte maggiore dell’UHD 4K e 16 volte maggiore dell’FHD, con oltre 33 milioni di pixel. Samsung QLED 8K regala una straordinaria esperienza di visione nei minimi dettagli, mostrando ogni scena con una maggiore profondità e una nuova realtà 8K ancora più immersiva. Samsung QLED 8K offre tutta la chiarezza che ti aspetti da un TV di grande formato, senza alcun pixel visibile anche stando vicinissimo allo schermo. L’oggetto è proposto a soli 1.699,99€ contro i 2.999,98€ del costo base (ossia il 43% di sconto).

Ancora più incredibile è il Samsung 75 pollici QLED Ultra HD QE75Q950RBTXZT: tanto perfetto quanto il precedente, questo televisore ha una risoluzione del display di 7680 x 4320 Pixel, per un’immagine dalla qualità super-elevata, 4 volte maggiore dell’UHD 4K e 16 volte maggiore dell’FHD. Con oltre 33 milioni di pixel, Samsung QLED 8K Q900R regala una straordinaria esperienza di visione nei minimi dettagli, offrendo la vera risoluzione 8K. L’oggetto è proposto a 4.370,02€ contro i 5.599,90€ del prezzo base (22% di sconto).

Terzo (ma non certo per importanza) è il sorprendente Samsung TV QLED Ultra HD 8K 65 pollici QE65Q900TSTXZT UltraSlim. Questo televisore è in grado di spingere al limite la vostra esperienza di visione con una cornice invisibile, con bordi neri pressoché inesistenti e un telaio ultrasottile per eliminare ogni tipo di distrazione e regalare un’esperienza di visione immersiva al 100%. Un livello di nitidezza di 33 milioni di pixel per una risoluzione quattro volte la qualità 4K, grazie anche e soprattutto a un intelligente sistema di upscaling 8K e alla funzione Adaptive Picture. L’oggetto è proposto a 3.899,99€ contro i 4.999,00€ base (21% di sconto).

