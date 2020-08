eBay: offerte da non perdere su PS4, Xbox One S e Switch Lite!

Manca ancora qualche mese al debutto della next-gen e, in attesa di scoprire quando precisamente potremo mettere le mani su PlayStation 5 e Xbox Series X, non mancano le occasioni di mettere le mani su PlayStation 4 e Xbox One a prezzi ridotti. Non è tutto, perché anche Nintendo Switch viene proposta con interessanti tagli di prezzo, che vi consentono di entrare nella ricchissima libreria di titoli della grande N con un costo molto ridotto.

Possiamo trovare degli sconti ad esempio su eBay, il popolare sito di rivendita online, che dedica delle promozioni a tutte le maggiori console sul mercato. In questo momento, potete ad esempio trovare Nintendo Switch Lite con uno sconto pari addirittura al 27% del costo di listino. La piattaforma, dal corpo ridotto rispetto alla normale Switch, vi consente di giocare in portabilità a tutti i videogiochi usciti sulla libreria, con il massimo della comodità e risparmiando sensibilmente sul prezzo. Oltretutto, Switch Lite è anche disponibile in diverse colorazioni, per farvi esprimere allegramente la vostra personalità e i vostri gusti.

Se, tuttavia, Switch non fa per voi, vi segnaliamo che gli sconti vi consentono di risparmiare anche su PlayStation 4 Pro: la console potenziata di casa Sony offre la possibilità di vivere l’intera libreria di PS4 al massimo delle performance, con frame rate migliorati e risoluzioni fino a 4K. Inoltre, offre uno spazio di archiviazione di 1 TB, generoso e molto utile per salvare i propri giochi scaricati in formato digitale senza doversi preoccupare troppo di cancellarli costantemente – visto il peso sempre più generoso che raggiungono in GB.

È ancora più importante lo sconto su Xbox One S 1 TB + Forza Horizon 4, la console economica di casa Microsoft, sulla quale risparmiate addirittura il 31%: in questo caso, parliamo della versione ridotta della piattaforma, ma dotata di lettore Blu-Ray e di ben 1 TB di spazio di archiviazione. Oltretutto, all’interno del bundle trovate anche Forza Horizon 4 e il DLC LEGO Speed Champions.

Di seguito, vi segnaliamo tutte le promozioni videoludiche più imperdibili proposte da eBay.

Sconti eBay su console e videogiochi