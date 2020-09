eBay: Hard Disk e SSD con sconti oltre il 30%!

Cercate un nuovo Hard Disk o un SSD a un prezzo davvero conveniente? Il portale di aste online eBay potrebbe avere ciò che fa per voi, grazie a una serie di sconti realmente sorprendenti su un gran numero di oggetti in offerta! Attenzione: ogni oggetto proposto in questo articolo fa riferimento a un’inserzione su un prodotto nuovo sigillato, acquistabile tramite l’opzione del “compralo subito” e quindi senza lunghe attese per la fine dell’asta.

Partiamo con l’SSD Kingston da 240GB, proposto a soli 29,99€ contro i 45,00€ del prezzo base (per uno sconto reale pari al 33%), per poi passare all’Hard Disk Esterno 2,5 USB 3.0 1 TB Toshiba proposto a soli 44,90€ contro i 59,00€ del prezzo di listino (parliamo quindi di 24% di sconto). Continuiamo con un altro Hard Disk Esterno 2,5 USB 3.0 2TB 2000GB Western Digital, offerto al prezzo di 62,99€ contro gli 85,00€ del costo base (sconto pari al 26%).

Ultimi ma non meno importanti: l’SSD Samsung 860 EVO 250GB SATA, proposto al prezzo davvero notevole di soli 42,99€ contro i 75,00€ del prezzo base (per un risparmio di ben 32 euro reali), passando poi all’Hard Disk Esterno Seagate USB 3.0 autoalimentato da 2TB, offerto al costo di 59,99€ contro gli 80,00€ del prezzo di listino (per un risparmio di 20,01€, ossia il 25 % di sconto) e infine il possente Hard Disk 2,5 Western Digital Red da 3TB, offerto a soli 87,90€ contro gli 130,00€ base.

La nostra selezione di Hard Disk e SSD