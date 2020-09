eBay: fino a 100€ di sconto grazie a questo coupon!

Il ritorno alla vita di tutti i giorni, con il mese di settembre, è un ottimo pretesto per concedersi un po’ di shopping online, rinnovando il proprio guardaroba, la propria casa o semplicemente portandosi a casa accessori e attrezzature elettroniche di ogni genere. A tal proposito, vi segnaliamo che il rivenditore eBay sta proponendo uno speciale coupon che vi consente di risparmiare fino a 100€ sui vostri acquisti eseguiti sul portale.

Il coupon, infatti, vi permette di avere uno sconto del 5% sul carrello di acquisti per almeno 30€, con un risparmio massimo che può arrivare fino a 100€. La promozione, valida dal 7 settembre alle ore 9.00, rimane valido fino al 13 settembre alle ore 23.59 e vi consente di togliervi qualche sfizio: i prodotti in promozione vanno infatti da quelli utili per il ritorno a scuola e al lavoro a quelli per l’attività sportiva, passando per arredamento, hobbystica e borse sia per uomo che per donne.

Nel dettaglio, infatti, potete utilizzare il coupon sui prodotti delle seguenti categorie:

Informatica (58058)

Telefonia fissa e mobile (15032)

Tablet e eBook reader (171485)

Arredamento (3197)

Ciclismo (7294)

Sport e viaggi (888)

Hobby creativi (14339)

Articoli per la scuola (27668)

Borse da uomo (52357)

Borse e borsette da donna (169291)

Come usare il coupon di sconto su eBay

Una volta che avete scelto i prodotti che avete acquistato e li avete aggiunti al vostro carrello degli acquisti, procedete fino alla schermata di pagamento. Qui, prima di effettuare la transazione, inserite il codice coupon nel campo dedicato per vedere venire applicato lo sconto.

Il codice da inserire per avere lo sconto è:

PITSET205

Una volta inserito il coupon, procedete con il pagamento, che ammonterà alla cifra comprensiva dello sconto che è stato applicato grazie alla promozione, sia che scegliate di servirvi di PayPal, sia che procediate con carta di credito o carta di debito.

Nelle scorse ore vi abbiamo proposto anche le offerte sugli Imperdibili di eBay, con tante promozioni dedicate a smart TV e soundbar.

» Clicca qui per usare il coupon su eBay e risparmiare fino a 100€ «