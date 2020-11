eBay: coupon da 5€ per i tuoi regali LEGO!

Ci avviciniamo al Black Friday e, soprattutto, al periodo natalizio, ed il noto portale eBay ha deciso di mettere a disposizione dei suoi clienti ben tre coupon da cinque euro, validi fino al 15 novembre, per acquistare uno dei tantissimi prodotti presenti nella pagina dell’iniziativa dedicata ai LEGO.

Per ottenere lo sconto, vi basterà inserire nell’apposita sezione il codice PITAGIFT2020, quest’ultimo utilizzabile dallo stesso account fino a 3 volte, risparmiando quindi un totale di 15,00€, effettuando una spesa di almeno 30€ e non superiore a 200€.

Ad esempio, tra i vari articoli, trovate il set “Avventure di Mario: Starter Pack“, che comprende un personaggio LEGO Mario che fornisce una risposta espressiva immediata tramite schermi LCD e altoparlanti. I giocatori possono raccogliere monete virtuali facendo percorrere a LEGO Mario la distanza che separa il Tubo di partenza dall’Asta del traguardo saltando su piattaforme rotanti e formate da nuvole e sul Blocco ? e affrontando superbattaglie contro i personaggi di Goomba e Bowser Junior.

A questo potreste aggiunge anche il pacchetto di espansione Marghibruco del deserto, dotato di una scena costruibile per riprodurre il deserto, una piattaforma girevole a forma martello con cui LEGO Mario può demolire sezione dopo sezione il suo nemico Marghibruco a forma di cactus e un personaggio Tantatalpa da sconfiggere per raccogliere monete virtuali.

Gli appassionati di Guerre Stellari, invece, potrebbero trovare interessante il casco di Stormtrooper, ottima idea regalo per i fan di Star Wars dai 18 anni in su e rappresenta una sfida divertente per qualsiasi costruttore LEGO esperto. L’aspetto sinistro dello Stormtrooper è riprodotto in modo dettagliato con mattoncini LEGO e gli adesivi grafici e il casco è dotato di base e targhetta per esporlo a casa o sulla scrivania in ufficio.

