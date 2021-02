eBay: arrivano le nuove offerte dedicate ai videogiochi e console!

Il noto store online eBay ha lanciato una promozione imperdibile che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi e console a prezzo scontato e con la spedizione gratuita. Ad esempio, se ancora non ne possedete una, trovate la console portatile Nintendo Switch Lite, dispositivo che offre tutta la potenza dell’originale e l’accesso al vasto catalogo di videogame disponibili per la macchina Nintendo ma in un formato più compatto pensato per il gioco in mobilità, proposta oggi a soli 199,99€. Le sue piccole dimensioni gli consentono di stare in tasca, nello zaino e ovviamente in valigia, mentre l’impugnatura è adatta a mani non particolarmente grandi, il tutto in un unico pezzo dotato di grip straordinario (e dimensioni ridotte).

Se possedete una PS4 o PS5 e volete fare il grande passo verso la realtà virtuale sicuramente sarete interessati al pacchetto Sony Playstation VR Mega Pack + Iron Man VR, acquistabile a soli 299,99€, rispetto ai 399,90€ di listino All’interno della confezione troverete, oltre al visore Playstation VR e a Playstation Camera, anche ben sei videogiochi di assoluta qualità. Parliamo infatti di Astro Bot Rescue Mission VR, Everybody’s Golf VR, Moss, Blood And Truth, Playstation Worlds e Iron Man VR. Ricordiamo che PS VR è dotato di uno schermo OLED da 5,7″ per ricreare ambienti 3D realistici e fornirvi un coinvolgimento a 360° così da immergervi completamente all’interno dei mondi virtuali.

Questi sono alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a videogiochi e console tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

