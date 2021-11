Early Black Friday Amazon: tantissimi manga in forte sconto!

Se state cercando nuovi manga da leggere, oggi vi segnaliamo che attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021, offre la possibilità di portarsi tantissimi volumi a prezzo scontato! Il mondo dei videogiochi e dei manga spesso si sono trovati ad interagire tra loro, basti pensare ai vari titoli basati su Dragon Ball e One Piece. Tuttavia, il numero di manga disponibili è davvero sconfinato e sono tantissime le storie a cui appassionarsi e leggere tutto d’un fiato.

Vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

All’interno del vasto catalogo di prodotti presenti su Amazon non potevamo non citare il cofanetto Devilman: 1-5, opera del leggendario Go Nagai. Nella storia, i demoni, antichi abitanti della terra, si sono risvegliati dal loro sonno millenario per riprendere possesso del pianeta, sterminando la razza umana. Ryo Asuka è convinto che l’unico modo per combattere questa minaccia sia fondere la propria natura con un essere diabolico e assimilarne i poteri. Per farlo, si serve del giovane Akira Fudo.

Piuttosto interessante anche il Collection Box di Your Name, che racconta la storia di Mitsuha, una ragazza di provincia, e Taki, giovane di Tokyo, sconosciuti entrambi delusi dalle loro quotidianità, che si ritrovano un giorno a vivere in sogno una la vita dell’altro. Lasciandosi dei messaggi per il “risveglio” inizieranno a comunicare e a conoscersi, cercando di capire la loro strana relazione e il legame che li unisce e si rafforza notte dopo notte, sogno dopo sogno, mentre incombe il passaggio di una misteriosa cometa.

Per finire, segnaliamo che uno dei manga più apprezzati degli ultimi anni, l’attacco dei giganti, è acquistabile a prezzo scontato. La vicende raccontate nel manga vedono l’umanità quasi scomparsa a causa dei Giganti, costringendola a rinchiudersi all’interno dei alte e possenti fortificazioni. Tuttavia, tutto è destinato a cambiare quando il Gigante Colossale distrugge le mura dando vita a una strage.

Questi sono solo alcuni dei numerosi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito vi proponiamo una nostra selezione. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon