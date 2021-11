Early Black Friday Amazon: NOW Smart Stick con pass sport o cinema a metà prezzo!

Siete appassionati di sport, serie TV o cinema? Oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte anticipate del Black Friday 2021 offre la possibilità di portarsi a casa la NOW Smart Stick con due mesi di Pass Sport o tre mesi di Cinema o Entertainment a scelta a un prezzo da non lasciarsi sfuggire!

Vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video!

Il Pass Cinema di NOW offre l’accesso a oltre 1.000 film on demand, tra cui prime visioni come Godzilla Vs Kong, Tenet e le produzioni originali Sky come Lovely Boy, mentre quello Entertainment vi permette di accedere a serie TV esclusive come Gomorra, show come X-Factor o Master Chef o ancora gli splendidi documentari di National Geographic, e History e Sky Arte. Il Pass Sport di NOW consente la visione della Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie BKT 2021-24, la UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione, la UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League 2021-2024, con tutte le partite visibili anche grazie a Diretta Gol, e molto altro ancora.

La NOW Smart Stick, oltre a consentirvi la visione di contenuti Sky, vi permette di accedere anche ai più popolare servizi streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube, costituendo uno strumento piccolo e trasportabile da portare con voi anche in viaggio. I vari canali di NOW potranno essere visualizzati su PC (sia Windows che Mac), smartphone, tablet e in Super HD sulla vostra TV di casa utilizzando una Smart TV compatibile, NOW Smart Stick, Google Chromecast, Vodafone TV, TIM Box o console Xbox One/Xbox Series X|S e Playstation 4/Playstation 5. Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

