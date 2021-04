E3 2021, un altro big ha annunciato la sua conferenza

L’E3 2021 sta iniziando a prendere forma, con tanti big player dell’industria interessati a partecipare a questa edizione digitale e preparare annunci grazie ai propri format di presentazione.

Uno dei primi big player ad aver risposto all’appello è stato Ubisoft, che ha già fissato il proprio appuntamento digitale UbiForward, confermando che sarà integrato a tutti gli effetti nell’E3.

Tra le case produttrici che avevano confermato la loro presenza c’erano anche dei grandi assenti: anche se il nome in primo piano era quello di Sony, non è passata inosservata la presunta assenza di Square Enix dalla conferenza di Los Angeles.

Oggi, secondo quanto apprendiamo da Nikkei (via Video Games Chronicle), la compagnia ci ha tenuto invece a confermare che in qualche modo sarà anch’essa presente alla manifestazione digitale.

Alla fine Square Enix sarà presente all'E3 2021.

Ricordiamo che anche la software house giapponese ha recentemente inaugurato un proprio format di presentazione: Square Enix Presents, che molto probabilmente sarà dunque utilizzato come parte integrante dell’E3 2021.

Il presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha infatti ricordato che per l’attuale anno hanno già lanciato Outriders, a breve arriverà Nier Replicant ver.1.22474487139, mentre a giugno ci sarà anche Final Fantasy VII Remake Intergrade su PS5.

Questi però non sarebbero tutti i titoli che sono attualmente in cantiere presso i loro studi di sviluppo:

«Annunceremo il resto della nostra line-up [in seguito] e stiamo pianificando un annuncio a giugno all’E3, quindi tenete gli occhi aperti».

Considerando che fino a pochi giorni fa credevamo che non si sarebbe presentata in alcun modo, si tratta sicuramente di un’eccellente notizia per tutti i giocatori.

Non sappiamo quale sia questo misterioso annuncio o quali altri giochi possano essere inclusi nel resto della line-up: non ci resta che aspettare pazientemente l’arrivo dell’E3 2021 e capire quando verrà svelato il mistero.

Le parole confermano quanto dichiarato il mese scorso dalla stessa compagnia, che aveva svelato di avere in cantiere altri giochi non ancora annunciati per il 2022: uno di questi potrebbe dunque arrivare durante l’E3 stesso.

Dopo un report finanziario sembrava che Square Enix potesse venire addirittura acquisita, ma dai piani alti la notizia è stata prontamente smentita, rivelando di non avere assolutamente intenzione di vendere nemmeno una divisione.